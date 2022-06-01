"اليويفا" يصدم صلاح ومحرز بسبب التشكيلة المثالية

وكالات / سما /

صدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا", النجمين المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بسبب تشكيلة دوري أبطال أوروبا 2022.



وأعلن "اليويفا" خلال الساعات الماضية عن أفضل تشكيلة في الموسم المنصرم من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي فاز بها ريال مدريد الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه.



وشهدت التشكيلة سيطرة لاعبي فريقي ريال مدريد وليفربول، طرفي النهائي، حيث ظهر كل منهما بـ4 لاعبين، مقابل لاعب من كل من تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.



وعلى الرغم من وجود 4 لاعبين من ليفربول في التشكيلة، غير أن صلاح غاب عنها، رغم أنه سجل 8 أهداف وصنع هدفين في 13 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي.



كما غاب النجم الجزائري رياض محرز عن التشكيل، رغم أنه قاد فريقه لنصف نهائي البطولة، بتسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين في غضون 12 مباراة.



وحل بدلا من صلاح ومحرز، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، رغم أنه ودّع البطولة مبكرا من الدور ثمن النهائي على أيدي ريال مدريد.



وفيما يلي أفضل تشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2022:



- حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).



- خط الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول) - أنطونيو روديغر (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - أندرو روبرتسون (ليفربول).



- خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - فابينيو (ليفربول) - لوكا مودريتش (ريال مدريد).



- خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

