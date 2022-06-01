تشافي يتدخل شخصيًا لإقناع "صفقة برشلونة"

وكالات / سما /

يدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة جيدا الوضع المالي للنادي الكتالوني وبالتالي يحرص على لعب دور بارز في ملف الصفقات ليس فقط في اختيارها والتخطيط لها، بل والمشاركة في المفاوضات مع اللاعبين المحتمل ضمهم أيضا.

وفي آخر المستجدات في ملف الصفقات الصيفية التي ينوي برشلونة تعزيز صفوفه بها كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن تدخل تشافي بنفسه محاولا إقناع أحد لاعبي الوسط بالقدوم إلى كامب نو في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل سعيه للحصول على لاعب وسط مميز لخلافة سيرجيو بوسكيتس، بدأ برشلونة في التفاوض مع البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأشارت إلى أن تشافي تدخل بنفسه وتواصل مع نيفيز لإقناعه بالانضمام للفريق، حيث ستعمل رغبة اللاعب على تقليل قيمة الانتقال الأمر الذي سيسهل على الإدارة الدخول في مفاوضات لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة كان يأمل في ضم الفرنسي أوريلين تشواميني إلا أن دخول ريال مدريد في الصفقة رفع من قيمة اللاعب لنحو 80 مليون يورو.