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أسينسيو يلمح للرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء 01 يونيو 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسينسيو يلمح للرحيل عن ريال مدريد



وكالات / سما /

ألمح ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، لرحيله عن النادي الملكي في الفترة الحالية، بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يجدد أسينسيو عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في يونيو 2023، حتى الآن، ما يفتح الباب أمام الريال للتخلص عن بطاقته في الميركاتو الصيفي، بدلاً من فقدانه بشكل مجاني في نهاية الموسم القادم.

وقال الجناح الإسباني الدولي في تصريحات صحفية عن مستقبله” نعم أريد البقاء في ريال مدريد، لكني لا أريد أن أكون على مقاعد البدلاء، أرغب في المشاركة بصفة مستمرة طوال الموسم، وعدم الاكتفاء بالتواجد في 3 أو 4 مباريات كل شهر”.

وأضاف أسينسيو” عقدي مازال سارياً مع الإدارة لمدة عام، وكيل أعمالي يدير الأمور، لكني لا أرغب في الشعور بالندم بعدما أعتزل على قرار اتخذته أو كان يجب أن أتخذه”.

وعن تحوله ليصبح من موكلي خورخي مينديز قال” وصلت إلى مرحلة للتغيير في مشواري المهني، هوراسيو لم يكن وكيلي فحسب، كان صديقي، لكني لم أغير وكيلي لرغبتي في البقاء بمدريد أو بالرحيل، الأمر ليس له علاقة على الإطلاق”، العديد من الأشياء يجب أن تقيم في الصيف، أنا طموح وجائع لكل شيء”

#ماركو أسينسيو #ريال مدريد

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