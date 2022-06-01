أسينسيو يلمح للرحيل عن ريال مدريد

وكالات / سما /

ألمح ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، لرحيله عن النادي الملكي في الفترة الحالية، بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يجدد أسينسيو عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في يونيو 2023، حتى الآن، ما يفتح الباب أمام الريال للتخلص عن بطاقته في الميركاتو الصيفي، بدلاً من فقدانه بشكل مجاني في نهاية الموسم القادم.

وقال الجناح الإسباني الدولي في تصريحات صحفية عن مستقبله” نعم أريد البقاء في ريال مدريد، لكني لا أريد أن أكون على مقاعد البدلاء، أرغب في المشاركة بصفة مستمرة طوال الموسم، وعدم الاكتفاء بالتواجد في 3 أو 4 مباريات كل شهر”.

وأضاف أسينسيو” عقدي مازال سارياً مع الإدارة لمدة عام، وكيل أعمالي يدير الأمور، لكني لا أرغب في الشعور بالندم بعدما أعتزل على قرار اتخذته أو كان يجب أن أتخذه”.