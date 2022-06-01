كم سيتقاضى الوداد المغربي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا؟

وكالات / سما /

ضمن نادي الوداد المغربي مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الأهلي المصري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على مركب محمد الخامس للموسم الرياضي 2021-2022.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حصول بطل لقب دوري أبطال أفريقيا على 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون وربع المليون دولار.

وضمن نادي الوداد ممثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية المقبلة الحصول على مليون دولار قيمة المكافأة الخاصة بالتأهل، لتضاف إلى قيمة مكافأة الكاف، ليصل المجموع إلى 3.5 مليون دولار.

وسيواجه الوداد الرياضي في كأس السوبر الأفريقي نظيره نهضة بركان، الحائز على لقب كأس الكونفدرالية، عقب انتصاره على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بالضربات الترجيحية، في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد ومكان إجراء المباراة.

وتوج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأهلي المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأهدى الوداد الرياضي الكرة المغربية لقبها السابع في المسابقة الأغلى أفريقيا، حيث سبق أن توجت الأندية في منافسة دوري أبطال أفريقيا بست ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط، وهي الجيش الملكي والرجاء والوداد.

وحرم أبناء وليد الركراكي الفريق المصري من التتويج بلقبهم الأفريقي 11 في تاريخهم والثالث تواليا، كما كرر إنجاز نسخة 2017، حين تفوق الفريق المغربي أيضا على ممثل المرة المصري بهدف دون رد بالدار البيضاء.

وسيخول هذا اللقب للفريق الودادي تمثيل المغرب وأفريقيا في كأس العالم للأندية، الذي لم يحدد حتى الآن موعد إقامتها؛ بسبب تزامن موعدها المعتاد مع كأس العالم بقطر، حيث من المنتظر أن تستضيفها الصين، التي اعتذرت عن احتضان النسخة السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى الملك محمد السادس مباشرة بعد نهاية المباراة النهائية لعصبة الأبطال الأفريقية 2022، التي انتهت بانتصار نادي الوداد الرياضي، اتصالا هاتفيا مع مدرب الفريق وليد الركراكي وعميده يحيى جبران، هنأ من خلالهما مكونات الفريق الأحمر بهذا التتويج.