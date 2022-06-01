رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الحالي، وأن القيادة بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس: القيادة بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي

-اشتية: عدم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين فشل للمجتمع الدولي

-إصابات واعتقالات في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة

-منصور: لا حقوق سيادية بالمطلق لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة

- في ذكرى رحيله: أكاليل زهور على ضريح أمير القدس فيصل الحسيني

- "الصحة": لا صحة لما تم نشره عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في فلسطين

- إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

-اعتقال 4 محتجين أمام مكتب مصنع أسلحة إسرائيلي في لندن

-البحرين وروسيا تؤكدان ضرورة حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس القانون الدولي

-الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

-دبلوماسي صيني يهدد بخفض العلاقات مع إسرائيل بسبب تايوان

-الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد و25 عاما على المعتقل أحمد عصافرة وغرامة بقيمة مليون ونصف المليون شيقل

* "الأيام":

-الرئيس: لا يمكن القبول باستمرار الوضع الحالي ونحن بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد

- عشرات الإصابات خلال تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين في محافظات عدة

-الرئيس يتحادث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن يؤكد على حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية

-رفح: بحرية الاحتلال تعتقل ثمانية صيادين وتصادر قاربين

-تقرير عبري: زيارة بايدن لإسرائيل قد تُلغى بسبب عدم استقرار النظام السياسي فيها

-القدس: مواطنون يحيون ذكرى رحيل فيصل الحسيني

-الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

-لندن: اعتقال 4 محتجين أمام مكتب مصنع أسلحة إسرائيلي

-تل أبيب: السماح بكشف بروتوكولات محاكمة مرتكبي مجزرة كفر قاسم بنهاية تموز المقبل

-تركيا: حوارنا مع إسرائيل ليس على حساب القضية الفلسطينية

-إسرائيل: زيادة بنسبة ٪600 في طلبات الحصول على تراخيص أسلحة

-محطة تلفزيونية إسرائيلية تفتح مكتبين في المغرب

* "القدس":

- الرئيس للصفدي: الوضع لا يمكن احتماله

- اعتداءات واسعة للمستوطنين

-وحدات خاصة تعتدي على المعتقلين الأشبال

- "مؤبد" و25 عاما للأسير عصافرة

- 28 وحدة استيطانية جديدة بالمكبر

-إحياء الذكرى الـ"21" لرحيل فيصل الحسيني

-المدعي العام الألماني أضاع فرصة تطبيق العدالة الجنائية

-قصف مصنع للمواد الكيميائية في أوكرانيا