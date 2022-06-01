حكومة الاحتلال تجدد الاستيطان في مناطق E1 رغم اعتراض الادارة الاميركية

القدس المحتلة / سما /

يخطط جيش الاحتلال لدفع مشروع استيطاني مثير للجدل في منطقة E1 بالضفة الغربية بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية الخطة في يناير وسط ضغوط دولية ، وأكدت لإدارة بايدن أنها لن تمضي قدما في المشروع.

ونشرت سلطة ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال والتي ترخص أعمال البناء في الضفة الغربية يوم الثلاثاء جدول أعمال اجتماع سيتم في 18 تموز / يوليو لمناقشة أهداف المشاريع التي حصلت على الموافقة المبدئية.

وكان مشروعا E1 اللذين بلغ مجموعهما 3412 وحدة استيطانية جديدة هما الوحيدان على جدول الأعمال.

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية فانه تمت الموافقة على مشروع E1 لأول مرة من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في عام 2012 ثم تم تعليقه لما يقرب من ثماني سنوات ووسط تراجع دولي كبير. سيتم بناء المنازل شرق مستوطنة معاليه أدوميم في وسط الضفة الغربية ، مما يؤدي إلى قطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ومدينتي رام الله وبيت لحم الفلسطينيتين. حتى أن الخطة لاقت معارضة خلال إدارة ترامب ، التي تصورت ضم إسرائيل لجميع مستوطنات الضفة الغربية في خطتها للسلام في يناير 2020. بعد أسابيع – وعلى خلفية الانتخابات البرلمانية – أزال الترشيح الخطة من الخلفية ، ووجهها إلى أن تكون في المقدمة.

واكدت الاعلام العبري ان المرحلة التالية تتطلب في عملية التخطيط من اللجنة العليا للتخطيط في ما تسمى بالإدارة المدنية والاستماع إلى الاعتراضات على المشاريع ، والتي أثارها مجموعة كبيرة من المحامين الفلسطينيين وعدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية. وتأجلت هذه الجلسات وسط دورات انتخابية متكررة حتى أغسطس من العام الماضي. تم عقد جلستين ولكن تم حذف الجلسة الأخيرة التي كان من المقرر عقدها في شهر يناير من جدول الأعمال.

وكان السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة ، توم نيديس ، في مارس / آذار ، قد كشف أنه دفع بقوة الحكومة الإسرائيلية لسحب الخطة في ذلك الوقت.

واشارت الى ان تم نشر جدول أعمال وزارة جيش الاحتلال قبل أسابيع فقط من قيام جو بايدن بأول زيارة له لإسرائيل كرئيس للولايات المتحدة وبعد أسابيع من تقديم إسرائيل خططًا لبناء حوالي 4500 منزل في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية ، مما أثار غضب واشنطن. ومع ذلك ، قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل في ذلك الوقت أن الإعلان لن يدفع بايدن إلى إلغاء رحلته التي لم تكتمل.