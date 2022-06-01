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"الفدائي" الأولمبي يتعادل مع نظيره التونسي وديًا

الثلاثاء 31 مايو 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفدائي" الأولمبي يتعادل مع نظيره التونسي وديًا



تونس/سما/

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بهدف لمثله مع نظيره التونسي، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب المنزه في العاصمة تونس.

وافتتح "الفدائي" الأولمبي التسجيل في الدقيقة (43) عن طريق علي ربعي، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب التونسي بتعديل النتيجة في الدقيقة (75) عن طريق يوسف سنانة.

ويلتقي المنتخبان مجددًا، يوم الأحد المقبل، على نفس الملعب، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وكان منتخبنا الوطني قد وصل إلى تونس، يوم السبت الماضي، بعد ان اختتم المرحلة الأولى من معسكره التدريبي الخارجي في الجزائر، خاض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره الجزائري، خسر في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الثانية بهدفين نظيفين.

وقال رئيس البعثة، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هشام الجعبري إن "المعسكر التدريبي في الجزائر وتونس يشكّل فرصة للاعبي المنتخب للانسجام والاستعداد والاحتكاك مع المنتخبين الشقيقين الجزائري والتونسي، واكتساب الخبرة استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة".

وأعرب عن رضاه عن مستوى اللاعبين والمنتخب، والذي يتطور من مبارة إلى أخرى بتوجيهات من الجهاز الفني وعلى رأسه المدرب إيهاب أبو جزر.

#المنتخب الفدائي الأوليمبي الفلسطيني #تونس

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