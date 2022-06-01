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لاعبو فلسطين للشطرنج يرفعون رصيدهم النقطي الدولي في بطولة الشارقة

الثلاثاء 31 مايو 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبو فلسطين للشطرنج يرفعون رصيدهم النقطي الدولي في بطولة الشارقة



أبوظبي/سما/

أنهت بعثة الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، مشاركتها في بطولة الشارقة الدولية في الإمارات، بلاعبين واعدين من فئة الناشئين والأشبال، وذلك ضمن رؤية الاتحاد بالنهوض بجيل مميز من أبطال اللعبة.

وعلى مدار 9 جولات مليئة بالتنافسية العالية، وفق بيان للجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمكن لاعبو الاتحاد من رفع رصيدهم النقطي الدولي، حيث جاءت النتائج على التالي، اللاعب راجي صايل (16 عاماً) بواقع 6 نقاط من أصل 9 ممكنة، وتمكن من إنهاء البطولة في المركز السابع، بعد أن تم تصنيفه في البداية بالمركز 32 قبل انطلاق المنافسات، كما تمكن من رفع تصنيفه 127 نقطة.

أما اللاعب محمد سدر (13 عاماً) فحقق 4.5 نقطة من أصل 9 ممكنة، ودخل البطولة بترتيب أولي 38، وأنهى البطولة بالمركز 28، ورفع نقاطه في التصنيف الدولي 58 نقطة.

اللاعبة إيمان صوان (15 عاماً) حصدت 4 من أصل 9، وأنهت البطولة بترتيب 34 بعد أن دخلت بتصنيف 36.

وأكد خالد عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس البعثة المشاركة، أن الهدف تحقق في هذه البطولة، من حيث الاحتكاك وزيادة الخبرة، ورفع تصنيف اللاعبين.

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#فلسطين #الشطرنج #بطولة الشارقة

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