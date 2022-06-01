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فلسطينيان يسجلان اسميهما بقائمة المتوجين ببطولة الفنون القتالية المختلطة في لبنان

الثلاثاء 31 مايو 2022 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيان يسجلان اسميهما بقائمة المتوجين ببطولة الفنون القتالية المختلطة في لبنان



بيروت/سما/

اختتمت لجنة الفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الكيك بوكسينغ، مشاركتها في بطولة "بوابة الأبطال" الدولية، التي أقيمت مؤخرا في مدينة صيدا اللبنانية.

ومثّل فلسطين في هذا الحدث الرياضي كل من حسين كاعين (61 كيلوغراما)، وعلي هاولو (83 كيلوغراما)، وهما من لاعبي الشتات على الساحة اللبنانية، حيث حققا اللقب على حساب منافسيهما من لبنان.

وهنأ اتحاد الكيك بوكسينغ البطلين كاعين وهاولو، على فوزهما في البطولة التي ضمت لاعبين مميزين من 10 دول حول العالم.

كما أشاد الاتحاد بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى لجنة الفنون القتالية المختلطة، بعد المشاركة مؤخرا في بطولة السوبر العربية بالعاصمة السورية دمشق، وقبلها المشاركة الآسيوية المتميزة.

#لبنان

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