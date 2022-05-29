جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن واقعة غير عادية شهدتها صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي ، وهو ما استدعى القادة العسكريين إلى فتح تحقيق عاجل.



وأفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، بأن واقعة غير عادية حدثت في صفوف الجيش الإسرائيلي، حينما فقد أحد الجنود سلاحه، وهو M-16 أثناء إجرائه إحدى المناورات العسكرية مع زملائه.

وأكدت القناة أن الواقعة التي وصفتها بـ"غير العادية" جرت أثناء إجراء مناورات عسكرية إسرائيلية في منطقة النقب الغربي، بالقرب من قطاع غزة، حينما فقد أحد الجنود سلاحه، ولم يتم العثور عليه، حتى الآن، وهو ما استدعى الشرطة العسكرية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.



وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الكتيبة الإسرائيلية رقم 405 التابعة لسلاح المدفعية، قد أجرت تدريبا عسكريا في قاعدة "شيفتا" بالنقب الغربي، وخلال التدريبات فقد أحد الجنود سلاحه المهم والخطير وهو M-16 ، وأجرت القوات العسكرية التفتيش عن السلاح، دون جدوى.



وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي يواصل فقدان أسلحته، وتكررت عملية سرقة أو فقدان الأسلحة من داخل قواعده العسكرية.

