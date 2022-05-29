  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامج الأمم المتحدة لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

الثلاثاء 31 مايو 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامج الأمم المتحدة لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين



نيويورك/سما/

قررت الأمم المتحدة إطلاق اسم الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة على برنامج الأمم المتحدة السنوي لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين في نيويورك، وذلك تخليدًا لذكراها واقتداء بشجاعتها وإعلاء للقيم والمبادئ المهنية التي كانت أبو عاقلة تمثلها.

جاء ذلك في بيان على لسان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في نيويورك.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن تقديره لهذا التكريم الدولي من قبل الأمين العام والجدير بالصحفية شيرين أبو عاقلة التي نقلت صوت الشعب الفلسطيني المقهور للعالم كله على مدار ربع قرن، كاشفة بصوتها ومهنيتها وانتمائها لقضيتها ولشعبها فظائع وجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن هذا التكريم، والذي جاء استجابة لمقترح من دولة فلسطين، ما هو إلا استحقاق لكل الشعب الفلسطيني، واعتراف آخر بشجاعة أبو عاقلة وتميز أدائها الإعلامي ووصولها للعالمية.

وأضاف منصور أن لعل هذه الخطوة تعطي دافعا أكبر للصحفيين الناشئين الفلسطينيين، وخاصة الشابات، للالتحاق بالبرنامج وللاقتداء بأبو عاقلة، وأن يعود لهم الأمل ويعزز الإيمان بضرورة إكمال مسيرتها ورسالتها الإعلامية.

ويشار أن هذا البرنامج السنوي تديره دائرة الإعلام والتواصل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويقوم على تدريب الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بتمويل من الأمم المتحدة، أنشأته الجمعية العامة في قرار يتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، وقد تخرج منه ما يزيد عن 200 صحفي وصحفية من فلسطين والشتات.

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من أيار الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفتها أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

ــــ

#الامم المتحدة #شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تل ابيب تطالب 100 اسرائيلي متواجدين في تركيا بمغادرتها فورا

نتائج صادمة حول المدخنين في فلسطين

لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

يديعوت: "هندسة الوعي"ساهمت في انتفاضة الفلسطينيين ضد اسرائيل وهذا هو سؤال المليون دولار..

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

غزة : أحكام قضائية بحق متخابرين وتجار مخدرات

الأخبار الرئيسية

==

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

62962ecc4236044bf34ad732

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

photo_2022-05-29_17-34-09

يديعوت: "هندسة الوعي"ساهمت في انتفاضة الفلسطينيين ضد اسرائيل وهذا هو سؤال المليون دولار..

PV5tm

الرئيس عباس: القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الاسرائيلي

مسؤول فلسطيني: أمريكا أجرت سلسلة اتصالات مع الرئاسة وهذا ما أبلغه الرئيس عباس لجميع الأطراف..

الاتصالات الفلسطينية