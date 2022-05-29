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اعتقال 4 محتجين أمام مكتب مصنع أسلحة إسرائيلي في لندن

الثلاثاء 31 مايو 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 4 محتجين أمام مكتب مصنع أسلحة إسرائيلي في لندن



لندن/سما/

اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية لندن أربعة متظاهرين قيدوا بعضهم ببعض أمام أحد مكاتب شركة أسلحة إسرائيلية، بعد أن قاموا بطلاء مدخل المبنى باللون الأحمر.

واعتصم النشطاء من "حركة العمل من أجل فلسطين" أمام المبنى حيث تقع مكاتب شركة الأسلحة الإسرائيلية "ايلبيت سيستمز" التي تصنع الطائرات المسيرة والقنابل الغازية.

وقالت الحركة" على "تويتر" إن "الغاز المسيل للدموع الذي تصنعه الشركة يستخدم ضد الشعب الفلسطيني (...) وفلسطين تختنق من قبل دعاة الحرب في شركة ايلبيت سيستمز".

وأظهرت لقطات مصورة بثتها "الحركة" على "تويتر" مدخل المبنى الذي يقع في أحد أكثر الطرق ازدحاما في المنطقة مغطى بطلاء أحمر.

وهتف أربعة متظاهرين وأذرعهم مقيدة: "أغلقوا شركة ايلبيت". وقد ألقت الشرطة القبض على رجلين وامرأتين في المكان.

و"حركة العمل من أجل فلسطين" هي مجموعة احتجاجية لديها حملة طويلة الأمد لإغلاق مصانع الشركة الاسرائيلية في بريطانيا.

#لندن #اسرائيل

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