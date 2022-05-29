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إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال في سلوان

الثلاثاء 31 مايو 2022 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال في سلوان



القدس المحتلة/سما/

أصيب 4 عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم للمستوطنين واعتداءات على أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين حي وادي الربابة في بلدة سلوان، وهاجمت الأهالي واعتدت عليهم بالضرب والشتم، وحطمت مركباتهم، بحماية قوات الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر بالقدس أنه تعامل مع 3 إصابات باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حي وادي الربابة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن رياض سمرين وزوجته ونجليهما ليث وخضر، أصيبوا باعتداءات المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الأهالي في البلدة، واعتقلت كلاً من عبد سمرين وعدنان أبو سنينة واقتادتهما للتحقيق.

واندلعت مواجهات إثر اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في سلوان، أصيب على إثرها 4 من جنود الاحتلال.

وناشد سكان حي وادي الربابة في البلدة بضرورة تواجد المقدسيين في المكان، لإسنادهم والتصدي لاعتداءات وهجوم المستوطنين عليهم.

#سلوان #القدس المحتلة

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