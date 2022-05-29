البحرين وروسيا تؤكدان ضرورة حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس القانون الدولي

المنامة/سما/

أكد وزيرا خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وروسيا سيرجي لافروف، ضرورة حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، في ختام زيارة لافروف للبحرين التي أجرى خلالها مباحثات مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية الزياني.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "أجرينا مشاورات حول القضية الفلسطينية وناقشت مع نظيري البحريني العديد من القضايا وبشكل خاص أولينا الاهتمام بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالدرجة الأولى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم تسويته منذ عقود، مما يجعله بؤرة للتوتر في المنطقة ونحن نرى أن عدم الحل يثير القلق خاصة في الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة".

وأضاف لافروف: "وأيضا ناقشنا ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين، الفلسطيني– الإسرائيلي على أساس القانون الدولي والمبادرة العربية التي دعمها الجميع بما في ذلك الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى وجود فرصة لتعزيز جهود اللجنة الرباعية الدولية وأيضًا ضمن إطار الجامعة العربية لخلق الظروف الملائمة لمثل هذه المفاوضات والبدء بتطوير العمل لحل الدولتين".

بدوره، قال الزياني إنه تم خلال زيارة وزير الخارجية الروسي استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص تجاه الدفع بالعملية السلمية في الشرق الأوسط لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.