إصابات واعتقالات في اعتداء للاحتلال والمستوطنين على بلدة سلوان (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من المنطقة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا إثر هجوم المستوطنين على المنازل في وادي الربابة في سلوان، عرف من بينها منزل عائلة سمرين، حيث تم تقديم العلاج الأولي لهم، قبل نقلهم إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن رياض سمرين وهم: خضر وليث سمرين وزوجته، وحطموا مركبتهم، فيما اعتقل الاحتلال الشابين عبد سمرين وعدنان أبو اسنينة من المكان.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الربابة أحمد سمرين، إن ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية حولت مدخل أراضي وادي الربابة إلى بؤرة استيطانية، مشيرا إلى معاناة المنطقة جراء اعتداءات المستوطنين اليومية.















