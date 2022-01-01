تشاووش أوغلو: حوار أنقرة مع "إسرائيل" لن يكون على حساب القضية الفلسطينية

أنقرة/سما/

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حوار بلاده مع "إسرائيل" لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.



ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، عن الوزير التركي أن الحوار والعمل حاضران في العلاقات بين بلاده وتل أبيب، معتبرا أن الحوار مع إسرائيل ساهم في خفض التوتر.



وشدد تشاووش أوغلو على أن "القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى ووضعه القائم أمور بالغة الحساسية بالنسبة لنا، والحكومة الإسرائيلية تعلم ذلك".



وعاد الوزير التركي ليؤكد على أن الحوار مع إسرائيل قائم، إلا أن خطوط تركيا الحمراء واضحة.



وقال إنه طرح مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل قبل أيام، نفس القضايا التي تم تناولها في اجتماعه مع السلطة الفلسطينية.