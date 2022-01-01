"إسرائيل": زيادة في الوفيات بسبب موجات الحر

القدس المحتلة/سما،

أظهرت معطيات نشرتها وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، إن كل موجة حر تشهدها إسرائيل تؤدي إلى زيادة 45 حالة وفاة في كل مرة.

وبحسب تلك المعطيات، فإن غالبية الوفيات هم لإسرائيليين تجاوزوا السبعين عامًا. بحسب ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمارا زاندبيرغ، إن أزمة المناخ تشكل خطرًا داهمًا على الصحة.

وأضافت: إن على جميع الوزارات والسلطات المحلية التكاتف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الحر سعيًا لخفض نسبة الوفيات وتقليل النفقات الطبية والمعاناة.

يشار إلى أن مصطلح الوفيات الزائدة يشير إلى عدد الأشخاص الذين ماتوا أكثر مما هو متوقع عادةً بناء على معدل الوفيات في منطقة معينة.