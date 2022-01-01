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حماس: رفضنا التعهد بعدم تصعيد الأمور

الثلاثاء 31 مايو 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: رفضنا التعهد بعدم تصعيد الأمور



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنّ الحركة أبلغت الوسطاء بأنّ "الشعب الفلسطيني لن يتسامح مع أي عدوان على مقدساته"، مشيراً إلى أنّ الاتصالات بالحركة كانت مكثفة في ظل الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد قاسم، في تصريح صحافي ، رفض حركته محاولة الوسطاء الحصول على تعهد بعدم تصعيد الأمور، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة، في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني، فيما أكد مواصلة النضال والقتال حتى تحرير الأرض".


وأشار إلى أن الوساطات تتحرك للتواصل مع حركة "حماس"، لاستكشاف موقفها في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. وشدد الناطق باسم الحركة على أن المقاومة صاحبة الحضور الأوضح، وهي العنوان الحقيقي للشعب الفلسطيني، وأن كل الوساطات تدرك ذلك.


وقال إن "كل الاتصالات الأخيرة ناتجة من رعب لدى الاحتلال من المقاومة، وأن الارتباك الصهيوني كان واضحاً في كل التفاصيل". وأشار إلى أن حكومة الاحتلال انحازت إلى المستوطنين المتطرفين، وتعاملت باستهتار مع كل طلبات الوسطاء، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة حتى طرد الاحتلال وتطهير المقدسات.

وأضاف قاسم أن "لدينا علاقات متعددة على المستوى الإقليمي والدولي، وتجري الاتصالات دائماً لمحاولة معرفة الموقف في القضايا المختلفة، ونحن نتعامل مع الوساطات بما يخدم أبناء شعبنا ويعزز حضور قضيتنا الفلسطينية وترسيخ معادلات المقاومة".

#حماس

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