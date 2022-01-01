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أبو حسنة : لا يوجد حديث حول استبدال برامج الأونروا ونحن من سيقدمها وتحت مسؤوليتنا

الثلاثاء 31 مايو 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : لا يوجد حديث حول استبدال برامج الأونروا ونحن من سيقدمها وتحت مسؤوليتنا



غزة/سما/

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنه لا يوجد حديث حول استبدال برامج الأونروا وتقديم خدمات بالنيابة عن الوكالة.

وقال أبو حسنة في تصريحات لقناة الغد: “هناك فهم خاطئ لما يتم طرحه والحديث عنه حول استبدال برامج الأونروا وتقديم خدمات بالنيابة عن الأونروا، ولكن الحديث يدور عن تطوير شيء تمارسه الوكالة منذ أكثر من 70 عاما، وهنالك منظمات أممية ساعدتنا ببناء منازل للاجئين فلسطينيين في مخيم درعا بسوريا”.

وأضاف: “نحن نتعاون من قبل مع منظمات أممية مثل منظمة الصحة العالمية التي ساعدتنا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الغذاء العالمي ولديهم امكانيات كبيرة نريد أن نستغلها جيدا لصالح عمل الوكالة”.

وأكد أبو حسنة أن الأونروا باقية والتفويض باق ولا احد يستطيع ان يغير فيه شئ وسيجدد في شهر ديسمبر من هذا العام والبرامج باقية والمفوض يقوم بجهود جبارة من أجل جلب التمويل.

وأوضح أنه يوجد لدى الأونروا عجز بقيمة 100 مليون دولار والوضع المالي حرج و مقلق للغاية والدول المانحة تركز حاليا على أوكرانيا، ولذلك نبحث عن مصادر تمويل جديدة حتى من خلال منظمات الأمم المتحدة ولا شيء سيتغير على الأرض.

ملف الإعمار

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار المنازل المدمرة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال أبو حسنة: “لقد أنهت الأونروا ملف إعمار المنازل المتضررة جزئيا وعددها قرابة 7100 منزل”.

وأضاف أبو حسنة “هنالك 460 منزلا أصيب بأضرار جسيمة وغير صالح للسكن وتم إصلاحهم وإعادة أصحابها إليهم”.

وتابع: “هنالك منازل مدمرة كليا وعددها 720 منزلاً بنسبة 50% يتم الآن إعادة بنائها أو سيتم الدفع قريبا لهم، ويوجد تحرك سريع في هذا الملف و نأمل إنجازه سريعا”.

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