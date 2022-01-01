  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقرر الإبقاء على حالة التأهب على حدود قطاع غزة

الثلاثاء 31 مايو 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر الإبقاء على حالة التأهب على حدود قطاع غزة



غزة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إبقاء حالة التأهب القصوى على حدود قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجيش الإسرائيلي: "تقرر الإبقاء على حالة التأهب القصوى أمام غزة في الأيام المقبلة".

وأضاف الجيش: "على الرغم من حقيقة أن حركة حماس أدركت على ما يبدو أن ثمن خسارتها سيكون أكبر من الربح الذي ستجلبه من مزيد من التصعيد مع إسرائيل في هذا الوقت"، وفق قوله


 
وبحسب الصحيفة:" التقديرات بأن الرد من غزة على الأحداث في القدس لا يزال من الممكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

يذكر أن عشرات الآلاف من المستوطنين نظموا مسيرة "الأعلام" بالقدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين، واعتقال آخرين.

#غزة #جيش الاحتلال #القدس #حماس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية تحسبا من انتقام ايراني وشيك

تل ابيب تطالب 100 اسرائيلي متواجدين في تركيا بمغادرتها فورا

القدس مقرها..سورينام تعلن عن فتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

نتائج صادمة حول المدخنين في فلسطين

لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

إدراجهما على لائحة “الإرهاب" .. لابيد يهاجم متطرفين هتفوا بشعارات مسيئة للعرب

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني: أمريكا أجرت سلسلة اتصالات مع الرئاسة وهذا ما أبلغه الرئيس عباس لجميع الأطراف..

لازاريني : لا احد يستطيع ان يغير في تفويض الاونروا الا الجمعية العامة وبرامجها باقية ومستمرة

هل يقدم اشتية استقالته للرئيس وما هي الأسماء البديلة المطروحة ؟

لهذا السبب.. رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

مقتل شاب من غزة أثناء قتاله مع "داعش" في سيناء

الاتصالات الفلسطينية