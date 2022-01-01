جيش الاحتلال يقرر الإبقاء على حالة التأهب على حدود قطاع غزة

غزة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إبقاء حالة التأهب القصوى على حدود قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجيش الإسرائيلي: "تقرر الإبقاء على حالة التأهب القصوى أمام غزة في الأيام المقبلة".

وأضاف الجيش: "على الرغم من حقيقة أن حركة حماس أدركت على ما يبدو أن ثمن خسارتها سيكون أكبر من الربح الذي ستجلبه من مزيد من التصعيد مع إسرائيل في هذا الوقت"، وفق قوله





وبحسب الصحيفة:" التقديرات بأن الرد من غزة على الأحداث في القدس لا يزال من الممكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

يذكر أن عشرات الآلاف من المستوطنين نظموا مسيرة "الأعلام" بالقدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين، واعتقال آخرين.