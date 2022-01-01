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طولكرم: وقفة لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال لا سيما المضربين عن الطعام

الثلاثاء 31 مايو 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

طالب ذوو الأسرى الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل على المستويات كافة للافراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة، ورائد ريان.

وردّد المشاركون خلال وقفتهم الأسبوعية المساندة للأسرى، أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، الهتافات المطالبة بحرية الأسرى، والمؤكدة على التضامن معهم، والوقوف إلى جانبهم.

وشدّدوا على ضرورة توسيع النطاق الجغرافي لإسناد الأسيرين عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، المضرب منذ 90، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، المضرب لليوم الـ55، رفضا لاعتقالهما الإداري، ودعم صمودهما في معركة الأمعاء الخاوية.

وقال أمين سر فتح إقليم طولكرم إياد الجراد، "وقفتنا اليوم مساندة للأسيرين عواودة وريان، وتأكيد رفضنا للاعتقال الإداري، المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وما تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا من الأسرى دون وجه حق ودون مبررات قانونية".

وشدد على "أنه آن الأوان أن تتوقف سياسة الاعتقال الاداري، وأن يتم الإفراج عن الأسرى كافة".

#طولكرم #سجون الاحتلال #الأسرى

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