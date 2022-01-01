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هاتف أندرويد مصفح بكاميرات ليلية وبطارية كبيرة يكتسح الأسواق العالمية!

الثلاثاء 31 مايو 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف أندرويد مصفح بكاميرات ليلية وبطارية كبيرة يكتسح الأسواق العالمية!



وكالات / سما /

ظهر في الأسواق العالمية مؤخرا هاتف Blackview BV8800 الذي صنف من بين أكثر الهواتف المصفحة عملية وأفضلها من حيث التقنيات.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقات من المطاط، ومقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير IP68/IP69K، أبعاد هذا الهاتف (176.2/83.51/17.7) ملم، ووزنه 367 غ.

وحصل هذا الهاتف عل كاميرا أساسية بدقة (50+20+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11 مع واجهات Doke-OS 3.0، ومعالج Mediatek MT6781 Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8380 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، وتعمل هذه البطارية مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

 
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