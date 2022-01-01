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وزير الخارجية الأردني يصل رام الله

الثلاثاء 31 مايو 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني يصل رام الله



رام الله / سما /

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

ووصل الصفدي  رام الله، على متن طائرة مروحية، قادما من العاصمة الأردنية، عمّان.

وعلى جدول أعمال الصفدي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال التلفزيون إن الصفدي سيناقش مع القيادة الفلسطينية “التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس، وتنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية في كافة القضايا”.

ويعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قبل مغادرته رام الله، بحسب المصدر ذاته.

والأحد، تصاعدت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب تنظيم عشرات آلاف المستوطنين مسيرة الأعلام بالقدس، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.

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