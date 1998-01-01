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نجمة أوبرا روسية تعود إلى "لاسكالا" في ميلان

الثلاثاء 31 مايو 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة أوبرا روسية تعود إلى "لاسكالا" في ميلان



وكالات / سما /

أقيم الحفل الموسيقي لمغنية الأوبرا الروسية آنا نيتريبكو في مسرح "لاسكالا" بميلان لأول مرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت وكالة ANSA بأن نجمة الأوبرا العالمية الروسية أنا نيتريبكو، عادت إلى مسرح "لاسكالا" بميلان حيث أقامت مساء الجمعة حفلا موسيقيا مع أداء أغنياتها ومؤلفات الموسيقيين الروس.

وقالت الوكالة إن الجمهور استقبل المغنية بحفاوة، وأعادت إلى الأذهان أن نيتريبكو بدأت تغني في ميلان منذ عام 1998 وشاركت عدة مرات في مسرحيات الأوبرا التي كان مسرح "لاسكالا" يفتتح بها مواسمها، بما في ذلك موسم عام 2021.

وفي مارس عام 2022 أعلنت نيتريبكو أنها تتوقف مؤقتا عن الأداء، كما رفضت الأداء في مسرح "لاسكالا" في ميلان.

مع ذلك فإن إدارة المسرح الذي  أبعد قائد الأوركسترا الروسي المشهور فاليري غيرغييف عن قيادة الأوركسترا لموقفه المؤيد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتخذ موقفا متفهما لخيار النجمة، وقالت إنها في انتظار عودتها.

بينما صرحت نيتريبكو على شبكات التواصل الاجتماعي بأنها تتمنى إحلال السلام السريع في أوكرانيا، لكنها لا تعتبر أن من الممكن إجبار الفنانين على التعبير عن آرائهم السياسية علنا. وفسخ بعد ذلك مسرح "متروبولتن – أوبرا" في نيويورك الاتفاقية الموقعة معها. أما أوكرانيا فاقترحت فرض عقوبات عليها.

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