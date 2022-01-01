  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بيع ملكة جمال الحَمام في السعودية بـ 15 ألف دولار أميركي !

الثلاثاء 31 مايو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع ملكة جمال الحَمام في السعودية بـ 15 ألف دولار أميركي !



وكالات / سما /

بيعت ملكة جمال الحمام في السعودية بـ55 ألف ريال سعودي اي حوالي 14 الف و600 دولار أميركي.

وينظم نادي حمام الجاكوبين السعودي مسابقة سنوية لاختيار ملكة جمال الحمام في المعرض السنوي لطيور الزينة في المملكة وذلك بحضور عدد كبير من عشاق هذا النوع من الطيور من الخليج العربي وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. وتم التحكيم هذا العام من قبل الحكم الأسترالي بيتر سميث والذي شارك في عدة معارض عالميه في أمريكا وأوروبا والخليج العربي.

تم تقسيم الفئات وفقا للون والعُمر قبل أن تحسم البطولة لصالح الحمامة الفائزة والتي ارتفع سعرها عشرة أضعاف بعد فوزها وتم شراؤها بسعر 55 ألف ريال سعودي اي حوالي 14 الف و600 دولار أميركي.

#الحَمام #حمامة #ملكة جمال #الحمام

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية تحسبا من انتقام ايراني وشيك

لماذا نعتقد بان معركة سيف القدس رقم 2 باتت حتمية؟!

تل ابيب تطالب 100 اسرائيلي متواجدين في تركيا بمغادرتها فورا

القدس مقرها..سورينام تعلن عن فتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

نتائج صادمة حول المدخنين في فلسطين

الأخبار الرئيسية

لازاريني : لا احد يستطيع ان يغير في تفويض الاونروا الا الجمعية العامة وبرامجها باقية ومستمرة

هل يقد م اشتية فعلا استقالته للرئيس وما هي الأسماء البديلة المطروحة ؟

لهذا السبب.. رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

مقتل شاب من غزة أثناء قتاله مع "داعش" في سيناء

أوساط عسكرية إسرائيلية تحذر من هذه المواجهة مع حماس ..

الاتصالات الفلسطينية