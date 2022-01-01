شاهد.. انتصاران وتعادلان في الدرجتين الممتازة والأولى

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اقتنص اتحاد خانيونس انتصارا شاقا من "أنياب" شباب جباليا (1-0), لحساب الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.



ويدين "الطواحين" بفوزه الثمين إلى عدي الغلبان الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (98), ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, يبقى رصيد "ثوار الشمال" 18 نقطة في المركز التاسع.



الصداقة – غزة الرياضي (1-1)



وتعادل الصداقة مع نظيره غزة الرياضي (1-1).



وتقدم الصداقة عبر يوسف سالم (73), قبل أن يتعادل "العميد" عن طريق ثائر أبو عبيدة (79).



ورفع الصداقة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن, وبات رصيد "العميد" 24 نقطة في المركز السابع.



خدمات الشاطئ – خدمات رفح (0-0)



واحتكم الشاطئ للتعادل السلبي مع منافسه خدمات رفح.



وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "البحرية" رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير, ويصبح رصيد "الأخضر" الرفحي 29 نقطة في المركز الخامس.



أهلي النصيرات – الجلاء (4-1)



وفي الدرجة الأولى, سحق أهلي النصيرات نظيره الجلاء (4-1).



وسجل رباعية أهلي النصيرات خالد المسلمي "هدفين" (33 و62), ويوسف داوود (67), ومحمد الصليبي (73), بينما أحرز هدف الجلاء الوحيد معتز الحوراني (51).



ورفع الفائز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث, وتوقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز العاشر.

