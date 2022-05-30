رسمياً .. تشيلسي يعلن عن بيع النادي لتود بوهلي وكليرليك

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن استحواذ الثنائي تود بويلي وكليرليك كابيتال على البلوز بعد بيع الروسي رومان أبراموفيتش النادي.

واضطر رومان أبراموفيتش إلى بيع النادي بعد الحرب على أوكرانيا، ونجح الثنائي تود بوهلي وكليرليك في الوصول لاتفاق نهائي بشأن الاستحواذ على تشيلسي.

وأشار بيان نادي تشيلسي الرسمي على الإنترنت إلى إلتزام مالكو البلوز الجدد بالنمو وبناء الفريق في الفترة المقبلة كما كان يحدث في السابق.

وأضاف البيان بأن تود بوهلي وكليرليك سوف يشتركان في السيطرة على النادي بالتساوي، وسيتولى بوهلي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدث بوهلي حسب موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت قائلاً “يشرفنا أن نصبح الملاك الجدد لنادي تشيلسي لكرة القدم”.

وأضاف “نريد أن نجعل جماهيرنا فخورة بهذا الفريق، وسنعمل على تطوير فريق الشباب واكتساب أفضل المواهب، وستكون خطة عملنا هي الاستثمار في النادي على المدى الطويل وبناء تاريخ ناجح للبلوز”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “أود أن أشكر شخصياً الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية، ورابطة الدوري الإنجليزي على عملهم في تحقيق ذلك”.