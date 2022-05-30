الطاقة: نتواصل مع مصر لإعادة الربط الكهربائي لقطاع غزة

غزة/ سما /

قال المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اليوم الثلاثاء، إنه يجري الاتصال حاليا مع جمهورية مصر العربية من أجل إعادة تفعيل الربط الكهربائي لقطاع غزة .

وأضاف ملحم في حديث مع إذاعة صوت فلسطين أن:" الرابط الكهربائي انقطع مع مصر في شهر فبراير عام 2018 نتيجة الأحداث في سيناء، وحاليا نقوم بالاتصال مع القاهرة لإعادة تفعيل الربط الكهربائي لقطاع غزة".

وفيما يتعلق بزيادة كميات الكهرباء المصدرة من الشبكة الأردنية لفلسطين ، قال ملحم" نفذوا أمس جولة تفقديه لمشروع محطة تحويل الرامة والتي ستقوم بتزويد فلسطين بـ80 ميجاواط بدلا من 40 ميجاواط ، حيث يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الفلسطينية للطاقة الكهربائية لضرورة تنوع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي لجميع المواطنين في فلسطين".

وأعلن الأردن وفلسطين يوم أمس عن زيادة كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط اعتبارا من مطلع تموز المقبل.

وأوضح ملحم أن سلطة الطاقة تنفذ الخطة الاستراتيجية الفلسطينية من أجل تحقيق الأمن الطاقي والاستقلال والانفكاك عن الجانب الإسرائيلي تدريجيا، حيث كانت نسبة الاعتماد عليه 100%، فيما حاليا انخفضت إلى 88%.

وبين ملحم أن تشغيل محطة الرامة سيؤدي لخفض الاعتماد الكهربائي من إسرائيل الى أكثر من 7%، حيث ان ذلك يقودنا لتحقيق الأمن الطاقي لجميع المواطنين وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وبكميات كافية وكفاءة عالية.