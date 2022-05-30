والد رافينيا يزيد من غموض موقفه مع برشلونة

وكالات / سما /

أطلق والد النجم رافينيا، لاعب ليدز يونايتد، تصريحاً غامضاً عن مُستقبل نجله وسط اهتمام عدد من الأندية من بينها برشلونة.

وكان اسم رافينيا قد ارتبط بخطوة انتقال مُحتملة لنادي برشلونة الذي يسعى لتقوية صفوفه استعداداً لتحديات الموسم الجديد تحت قيادة المُدرب تشافي.

وقال والد رافينيا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”هُناك وجهات مُحتملة، ولكن هذه الاحتمالات تستند على 3 مُعطيات: النادي المُهتم، والنادي الحالي، واللاعب”.

وتابع قائلاً :”رافينيا هاديء لأنه يملك عقداً وكل الخيارات تعتمد عليه”، وأضاف :”ما يعرفه رافينيا هو ما ورد في الإعلام، ليس ما هو أكثر”.

وينتهي تعاقد رافينيا مع ليدز يونايتد في يونيو 2024، ويبرز اسم برشلونة في قائمة المُهتمين بخدماته بعد المستويات الرائعة التي قدمها في الدوري الإنجليزي.

وكان رافينيا قد انضم لفريق ليدز في 2020 قادماً من ستاد رين الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 67 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 17 هدفاً، وصنع 12 هدفاً لزملائه، ويملك في رصيده 7 مُباريات دولية مع مُنتخب البرازيل.