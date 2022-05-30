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ميسي يختار الفائز بالكرة الذهبية ويؤكد: يستحقها بلا شك

الثلاثاء 31 مايو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يختار الفائز بالكرة الذهبية ويؤكد: يستحقها بلا شك



وكالات / سما /

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان، اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة TYC sports الأرجنتينية “كريم بنزيما يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، لا شك في ذلك، لقد عاش عاماً مذهلاً، وكان في حالة استثنائية بدايةً من دور الستة عشر بدوري الابطال، وفي كل المباريات بلا استثناء، لا شك أنه يستحقها”.

وعن فوز ريال مدريد بلقب دوري ابطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، بعدما أطاح بباريس، تشيلسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي في طريقه للنهائي، قال ميسي” ريال مدريد قتلنا، يمكنهم تسجيل هدفاً من لا شيء وبهذا يغيرون اللقاء، لقد حدث ذلك معنا وضد فرق أخرى”.

وأضاف ليو مؤكداً “بدون الإنقاص من ريال مدريد لأنهم فازوا بدوري الأبطال، لكنه لم يكن الفريق الأفضل في المسابقة، ورغم ذلك مازال لديه القدرة على الفوز أمام الجميع”.

وبخصوص إمكانية اعتزاله دولياً عقب مونديال 2022، قال ليو “سأقيم الأمور بعد المونديال القادم، لم أستقر على قراري حتى الآن، لكن كرة القدم تعرف حدوث أمور غير متوقعة، انظروا لما حدث معي برحيلي عن برشلونة، وهو أمر لم أكن أتوقع حدوثه”

#ميسي #الكرة الذهبية #ريال مدريد #بنزيما

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