فيديو.. الوداد المغربي يتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي

وكالات / سما /

توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري 2-0 ، في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدارااليضاء.

وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين 15 و48، الذي كان نجم المباراة.

وتوج الفريق البيضاوي بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.

الدقيقة 15، زهير مترجي توصل بالكرة خارج مربع العمليات، ومن قذيفة قوية هزم الحارس الشناوي وسجل الهدف الأول الوداد.

ومع بداية الشوط الثاني، نظم الأهلي هجمة، لم يستغلها الشحات أمام المرمى، حيث مرت عليه الكرة، التي استغلها الوداد من هجمة مرتدة ختمها مبينزا بتمريرة لمترجي، الذي استغل تباطؤ مدافع الأهلي وسدد، وتصدى الشناوي للكرة وعادت مجددا لنفس اللاعب الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورغم ضغط الأهلي في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في التسجيل، ليتوج الفريق البيضاوي بطلا.