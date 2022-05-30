  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ترياق سم الأفاعي متوفر في مستشفياتنا ولم نرصد أي خلل نتيجة استخدامه

الثلاثاء 31 مايو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ترياق سم الأفاعي متوفر في مستشفياتنا ولم نرصد أي خلل نتيجة استخدامه



رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية توفر ترياق سم الأفاعي في المستشفيات الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الترياق المتوفر حالياً هو الترياق المصري، والذي تم استخدامه في فلسطين عام 2018 ولم تُرصد أي شكوى أو ملاحظات نتيجة استخدامه.

وتابعت أن هذا النوع من الترياق أو الأنواع الأخرى التي كانت تستخدم في فلسطين تغطي سم أفعى فلسطين.

ونفت الوزارة في بيانها، ما روج له أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماع من وجود "ترياق ضعيف" لسم الأفاعي في المستشفيات الفلسطينية، مؤكدة أن ما نشره ذلك الناشط لا يمت للحقيقة بصلة، حيث كانت الوزارة قد وردت كمية من الترياق الهندي واستخدمت جميعها ونفدت قبل شهرين، ولم تُرصد أي شكوى أو ملاحظات خلال استخدامه.

وبخصوص وجود مريض في حالة غيبوبة نتيجة أخذه "الترياق الهندي"، أكدت الوزارة أن المريض المشار إليه يعالج في المستشفى الوطني بنابلس، وقد دخل المستشفى قبل 4 أيام نتيجة لدغة تعرض لها في الأغوار وهو في تحسن مستمر، وأن الترياق الذي أعطي له هو الترياق المصري، موضحة أن ما حدث مع المريض هو تحسس طبيعي كأي تحسس من أنواع الأدوية الأخرى، وقد تخطى هذه المرحلة، وهو تحت المراقبة الطبية، ولا صحة لدخوله في غيبوبة.

وأهابت الوزارة بجمهور المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي لا يعرف السبب وراء إطلاقها، محتفظة بحقها القانوني في ملاحقة مطلقيها ومروجيها.

#وزارة الصحة #سم الأفاعي #الأفاعي #ترياق #المستشفيات

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية الاسرائيلي يكشف ما يجري في الكواليس حول التطبيع مع السعودية ..

اسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية تحسبا من انتقام ايراني وشيك

لماذا نعتقد بان معركة سيف القدس رقم 2 باتت حتمية؟!

تل ابيب تطالب 100 اسرائيلي متواجدين في تركيا بمغادرتها فورا

القدس مقرها..سورينام تعلن عن فتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

الأخبار الرئيسية

رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

مقتل شاب من غزة أثناء قتاله مع "داعش" في سيناء

2022-05-30_21-19-34_592246

لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

أوساط عسكرية إسرائيلية تحذر من هذه المواجهة مع حماس ..

الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في جنين ومخيمها

الاتصالات الفلسطينية