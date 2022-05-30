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مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام ويهدمون غرفة سكنية جنوب الخليل

الثلاثاء 31 مايو 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رعاة الأغنام، وهدموا غرفة سكنية في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن مستوطني "أتسخار مان" المقامة حديثا والمطلة على قرية الجوايا، اعتدوا بالضرب على رعاة الأغنام أثناء عملهم في أراضيهم.

وأضاف، أن هؤلاء المستوطنين أطلقوا مواشيهم ترعى في تلك الأراضي، ما تسبب بتخريب المحاصيل الشتوية في عشرات الدونمات، التي تعود ملكيتها للمواطن موسى الشواهين.

وأشار إلى أن المستوطنين هدموا كذلك غرفة سكنية للمواطن محمود دعيس(الصاوي)، والتي انشأها بعد هدم مسكنه قبل أيام من قبل سلطات الاحتلال.

#الخليل #مستوطنون #يطا #رعاة الأغنام

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