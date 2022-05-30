خلال حفل حضره شخصيات وأكاديميين.. قناة إسرائيلية تعلن رسميًّا عن فتح مكتب لها في المغرب

القدس المحتلة / سما /

أعلنت قناة “i24news” الإسرائيلية، افتتاح مكتب لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري بالعاصمة الرباط.

وبحسب مقطع فيديو بثته القناة على تويتر، فإن الحفل الذي نظم في وقت متأخر من ليل الاثنين، شهد حضور عدد من الشخصيات والأكاديميين.

وتعتبر “i24news” أول قناة إسرائيلية تفتح مكتبا لها بالمغرب.

كما نشر بعض النشطاء الإسرائيليين والمغاربة صور هذا الحفل بمنصات التواصل الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يكون للقناة مكتب في الرباط وآخر بالدار البيضاء، وفق “i24news”.

ولم تصدر السلطات المغربية أي تعليق على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وقناة “i24news” يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير مغربي فرنسي إسرائيلي ولد في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.