مستوطنون يهاجمون المزارعين في شوفة جنوب شرق طولكرم

طولكرم / سما /

هاجم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال المزارع تحسين حامد ، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة" أفني حيفتس"، المقامة على جزء من أراضي القرية، وبحراسة قوات الاحتلال، هاجموهم تحت تهديد السلاح في محاولة لطردهم من أراضيهم.

وأضاف، حدثت مناوشات بين المستوطنين والمزارعين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.

يشار إلى أن المزارعين في شوفة يتعرضون بشكل شبه يومي لمضايقات المستوطنين الذين يهاجمونهم ويخربون أدواتهم الزراعية ويستولون عليها، في محاولة منهم لتهجيرهم من أراضيهم.