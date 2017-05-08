غزة : أحكام قضائية بحق متخابرين وتجار مخدرات

غزة/ سما /

أصدرت محاكم عسكرية في قطاع غزة، أحكامًا قضائية بحق مواطنين أدينوا بالتخابر مع الاحتلال، وأخرى بحق تجار مخدرات.



وبحسب بيانات لوزارة الداخلية بغزة، فإن محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري أصدرت حُكمين بحق مُتخابرين اثنين مع الاحتلال استئنفا ضد حكمين سابقين بحقهما.



وأدانت المحكمة المتخابرَين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.



وحكمت المحكمة على المُدان (ماجد، ع، ع) مواليد عام 1959 من سكان رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25/1/2018، ومحكوم من محكمة أول درجة بتاريخ 15/15/2021، بتأييد الحكم المستأنف وهو الأشغال الشاقة المؤبدة سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة (91) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م، مع احتساب مدة التوقيف.



كما حكمت المحكمة على المُدان (جميل، م، ف) مواليد 1961 من سكان خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 8/5/2017، ومحكوم من محكمة أول درجة بتاريخ 29/11/2021، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (7) سنوات سندًا لمادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، مع احتساب مدة التوقيف.



وأوضحت المحكمة أن الحكمين صدرا وجاهيًا وبالإجماع، وأفهما علنًا.



فيما أصدرت المحكمة العسكرية عدة أحكام بحق عدد من تجار المخدرات تراوحت ما بين المؤبد والسجن مدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.



وفي جلستها بشأن القضية رقم (184/2017) أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكامًا بحق 8 من تجار المواد المخدرة، جاءت كالآتي: المدان (نضال عطية س، ع) مواليد 1984م من سكان خان يونس: السجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني، و المدان (رائد أحمد ش، ع) مواليد 1972 من سكان رفح: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني، والمدان (محمد طلال م، ح) مواليد 1980 من سكان مدينة غزة: السجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني، والمدان (ياسر جابر ر، غ) مواليد 1993 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.



يضاف إليهم، المدان (عماد جابر ر، غ) مواليد 1984 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني)، والمدان (صابر مصطفى ن، ح) مواليد 1977 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني)، والمدان (رامي عبد الله م، ح) مواليد 1978 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني. بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة، والمدان (محمد موسى م، د) مواليد 1995 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.



وأوضحت المحكمة أنه تمت إدانة المدانين الأول والثالث والرابع والخامس والثامن بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافًا لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.



وبيّنت أنه تمت إدانة المدانين الثاني والسادس والسابع بتهمتَي التوسط والمساهمة في الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (41) معطوفًا عليها المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.



كما ذكرت أنه تمت إدانة المتهمين الرابع والثامن بتهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لنص المادة (27/7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.



ولفتت المحكمة إلى أن الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع، وأفهمت علنًا، وقابلة للاستئناف.