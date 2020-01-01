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لأول مرة .. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية رسمية للتجارة الحرة

الثلاثاء 31 مايو 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية رسمية للتجارة الحرة



القدس المحتلة / سما /

قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك على تويتر إن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وكتب حايك على تويتر “تم”، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها “الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة”.

أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل العلاقات رسميا في عام 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي شملت أيضا البحرين والمغرب.

وهذا أول اتفاق تجاري بين إسرائيل ودولة عربية.

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