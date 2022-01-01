رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، اخطار الاحتلال بهدم منزلين في مسافر يطا، وردم بئر مياه جنوب قلقيلية، واعتقال مواطنين في الضفة، واغلاق مدخلي مردة، واستهداف الصيادين شمال غزة والمزارعين شرق خانيونس، واقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي جالود ومصادرة 54 دونما في الطور.

كما أبرزت: المعتقلان عواودة وريان يواصلان اضرابهما عن الطعام و"الإداريون" يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم ال150: محللون اسرائيليون: القدس ليست موحدة و"مسيرة الأعلام" بفضل حماية الشرطة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

اقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي جالود ومصادرة 54 دونما في الطور ومستوطنون يقتحمون الاٌقصى

الحكومة تناقش مخاطر التهجير في مسافر يطا

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

عواودة وريان يواصلان إضرابهما ووقفتا إسناد في بيت لحم وغزة

"الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا ويردم بئر مياه جنوب قلقيلية ويعتقل ثلاثة مواطنين في الضفة ويغلق مدخلي مردة ويستهدف الصيادين شمال غزة والمزارعين شرق خانيونس

المعتقلان عواودة وريان يواصلان اضرابهما عن الطعام و"الإداريون" يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم ال150

مجلس الوزراء يعتمد جدول التشكيلات الحكومية للعام 2022 والإطار العام لخطة تطوير جودة البيئة

محللون اسرائيليون: القدس ليست موحدة و"مسيرة الأعلام" بفضل حماية الشرطة

"الأيام":