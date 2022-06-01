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طقس فلسطين: اجواء شديدة الحرارة

الثلاثاء 31 مايو 2022 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2022/06/01: يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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