روح ترفرف في سماء الكون ..محمد دراغمة



صباح الخير يا شيرين. صباح النور يا سيدة النور

اليوم احتفلت اوروبا بيوم اوروبا، احتفلت بتوحيد القارة الأوروبية في فضاء واحد، جغرافي واقتصادي وسياسي وثقافي، وكنت أنت حاضرة في الوجوه وفي الكلمات وفي الصور وفي الاحاديث وفي الاناشيد. كنت انت النشيد الوطني والنشيد الأممي الجديد. كانت روحك ترفرف في فضاء اوروبا والعالم كما ترفرف في فضاء فلسطين.

اقامت مفوضية الاتحاد الاوروبي حفل استقبال خصصته لحدثين دوليين وهما الغزو الروسي لاوكرانيا واغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

للموضوعية الصحافية أقول أن اغتيالك طغى على حدث العالم هذا العام وهو حرب اوكرانيا. رفع الاوروبيون العلم الاوكراني على المنصات لكن حضورك كان طاغيا. كان اكبر من دول عظمى وقارات.

المفوض الاوروبي في القدس تحدث للزوار عن فخره بان شيرين كانت نجمة كل الاحتفالات السابقة بيوم اوروبا.

الطاقم الاعلامي للمفوضية ابلغ عائلتك بانهم يحتفظون بصورك في كل الاحتفالات السابقة، بعض هذه الصور بالمطرزات الفلسطينية حيث حرصت دائما على اظهار فلسطينيتك في كل المحافل الدولية والمحلية.

المفوض الاوروبي قال في الحفل الذي حضرة سفراء جميع الدول الاوروبية الى جانب سفراء دول العالم الاخرى انه يطالب بتحقيق دولي شفاف في اغتيالك وان اوروبا مستعدة للمشاركة في هذا التحقيق وتقديم كل الموارد والخبرات اللازمة لاكماله.

المفوض تسائل لماذا تمتنع إسرائيل حتى اليوم عن اجراء التحقيق؟ تاركا الجواب للدبلوماسيين الحاضرين الذين يعرفونه تماما.

واختتم بعبارة دبلوماسية تحتوي على مضمون سياسي وانساني وقانوني قائلا: كل ما نريده هو الحقيقية.

والحقيقية الواضحة التي بات كل العالم يعرفها هو إنك تعرضت للاغتيال، وأن اغتيالك هز الكون، وان ما بعده لن يكون مثل ما قبله.

في حفل الاستقبال التقيت اخاك انطون وزوجته وابنتهما لينا.

هذه اول مرة التقي انطون. حاولت مواساته فاذا به يواسيني. قال لي: شيرين كانت دائما في سيرتك. نحن نعرفك جيدا من احاديثها.

قلت له: اكتشفت برحيل شيرين أن العلاقات الانسانية قد تكون اقوى من العلاقات الأسرية. فاليوم الثلاثين من ايار هو اليوم التاسع عشر لاغتيال شيرين، وفي كل يوم من هذه الايام التسعة عشر بكيت شيرين وهو أمر لم يحدث لي من قبل.

التقيت جيفارا توأم شيرين في التغطية الصحافية، فكلما ذكر اسم شيرين تبعه اسم جيفارا، والعكس صحيح كلما ذكر اسم جيفارا تبعه اسم شيرين.

منذ اليوم الاول لرحيلك وانا اتجنب مقابلة جيفارا وجها لوجه خشية أن يتفجر حزني ودموعي مجددا، لكن هذه المرة وجدت نفسي وجها لوجه معها، وحدث ما حدث..،فقد ذهبنا في موجة نحيب طويلة.