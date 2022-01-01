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صلاح يتوّج بجائزة لاعب العام في البريمييرليغ

الإثنين 30 مايو 2022 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يتوّج بجائزة لاعب العام في البريمييرليغ



لندن/ وكالات/

حصد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تتويجه بلاعب العام.

ونال صلاح الجائزة المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي تعتمد على أصوات الجمهور.

وتقاسم محمد صلاح وسون جائزة هداف البريمييرليغ، برصيد 23 هدفا، فيما نال النجم المصري جائزة أفضل صانع للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة.

كما حصل اللاعب المصري على جائزة أفضل هدف في الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجاحه في زيارة شباك مانشستر سيتي بشكل مميز.

يذكر أن صلاح توج هذا الموسم بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول، بينما خسر لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد.

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