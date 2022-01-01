الشيخ يبحث مع ممثلي السويد والنرويج المستجدات وما يجري بالقدس

رام الله / سما /

استقبل صباح اليوم الاثنين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله ممثلة ممكلة النرويج لدى فلسطين تورون فيزتي، والقنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم والوفد المرافق لهما .

وبحث الشيخ خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، لاسيّما في مدينة القدس وما حصل يوم أمس من مسيرات استفزازية من قبل المستوطنين وما رافقه من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين واملاكهم في المدينة المقدسة .

من ناحيتهما، أكد ممثلا مملكتي السويد والنرويج على موقف بلديهما إتجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .