آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/23)"، بالإضافة السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)".

وطالبت الهيئة، المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8 صباح يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على الزامهم بموعد سفرهم وفق الاعلان، حيث أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الهيئة، المسافرين، لإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/23)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)