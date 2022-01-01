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وقفة إسناد للأسيرين عواودة وريان في بيت لحم

الإثنين 30 مايو 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بيت لحم.

وقال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري إن الوضع الصحي للأسير عواودة يزداد خطورة، مع دخوله الشهر الرابع في الإضراب، وهناك تخوفات من توقف قلبه في أي لحظة.

وأضاف أن عواودة يعاني من آلام شديدة وغير قادر على الحركة ولا الكلام، ويمتنع عن تناول أي نوع من المدعمات والفيتامينات.

وبالنسبة للأسير ريان، قال الزغاري إنه يمر بوضع صحي صعب نتيجة الإضراب عن الطعام ويعاني من أوجاع في كافة أنحاء الجسم.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسيرين عواودة وريان، واللافتات المطالبة بإطلاق سراحهما وكافة الأسرى المرضى.

ويواصل المعتقلان عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89، وريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ54، رفضا لاعتقالهما الإداري.

#بيت لحم #خليل عواودة #نادي الأسير #الاعتقال الإداري

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