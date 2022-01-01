  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية: ما جرى في القدس من شأنه أن يؤسس لحرب دينية

الإثنين 30 مايو 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن ما شهده المسجد الأقصى من انتهاكات غير مسبوقة للمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال من شأنه أن يؤسس لحرب دينية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن سماح سلطات الاحتلال لنحو ثلاثة الآف مستوطن من اقتحام المسجد الأقصى وإقامة طقوس تلمودية، يشكل تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء وتقويضا للوصاية الأردنية والإطاحة بالوضع القانوني والتاريخي القائم واستبداله بوضع جديد يؤسس لمخطط التقسيم.

وأضافت أن ما شهدته مدينة القدس من انتهاكات للمستوطنين وقوات الاحتلال خلال ما سميت بمسيرة الأعلام التهويدية، يؤكد أن المدينة تواجه حربا مفتوحة تستهدف كل مكونات وجودها وفرض سيادة مزعومة على المدينة عن طريق القوة المسلحة.

وأكدت أن "المؤسسة الإسرائيلية تحولت إلى كيان فاشي ينفذ أجندة المستوطنين ويوفر لهم الحماية لممارسة عربدتهم على الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية".

وأضافت أن "شرطة الاحتلال أصبحت تمارس الانتقام والثأر من المقدسيين بعد أن فقدت الهيبة والسيطرة خلال الأشهر والأسابيع الماضية بفعل سواعد أطفال وشباب مدينة القدس".

وأكدت أن "مسيرة الأعلام" التي جرت وسط حصار مشدد وفرض منع تجول غير معلن على البلدة القديمة ومحيط باب العامود، وجرت تحت حراب الآلاف من تشكيلات جيش الاحتلال لا تعني بأي حال من الأحوال سريان "السيادة" الاسرائيلية على القدس، بقدر ما تؤكد أن المدينة أسيرة لسلطة مغتصبة قائمة بالاحتلال العسكري، وانه لا سيادة حقيقية عليها سوى السيادة الفلسطينية.

وأشادت الهيئة بصمود المقدسيين وتصديهم للمستوطنين رغم ما تعرضوا له من حصار وقمع وحشي. وأكدت أن المقدسيين سجلوا صمودا وتصديا بطوليا للاحتلال ومستوطنيه في كافة مفاصل المواجهة في الدفاع عن عروبة القدس والمسجد الاقصى، وأثبتوا انهم قادرون على مواصلة هذا الصمود والتأكيد على أن لا سيادة على القدس سوى السيادة الفلسطينية.

#الإسلامية المسيحية #القدس #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الاسرائيلي يكشف ما يجري في الكواليس حول التطبيع مع السعودية ..

جنرال اسرائيلي حول مسيرة الأعلام : سيادة إسرائيل ستتحقق باحتلال “جبل الهيكل” ورفع علمها بالأقصى

اشتية: ما جرى في القدس تحول كبير وخطير في حلقة الصراع واسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

لماذ فضلت المقاومة التروّي ولماذا تحفظ الجهاد على عدم الرد؟

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

الاتصالات الفلسطينية