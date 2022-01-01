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الاحتلال يستولي على جرافة ويمنع بناء خزان مياه في يعبد

الإثنين 30 مايو 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة "ام ريحة" في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.

وذكر المواطن أحمد فهمي أبو بكر صاحب الأرض ، أن قوة من جيش الاحتلال بصحبة مسؤول أمن مستوطنة "مابو دوتان" المقامة فوق أراضي البلدة قاموا بمداهمة أرضه الزراعية في منطقة "ام ريحة" ومنعوه من بناء خزان مياه واستولوا على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها الى داخل المستوطنة واعتقاله.

وأضاف أبو بكر، أن قوات الاحتلال قامت باحتجازه وتصويره وتصوير العمال واستجوابهم داخل أرضه.

#يعبد #الاحتلال #جرافة

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