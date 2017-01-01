منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

وكالات / سما /

أعلن المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز، أنه مُنع من الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي فى نسخته الـ 75، لأنه كان يرتدي حذاء تقليديا من نوع "موكاسين"، حسبما قال لوسائل إعلام كندية .

وقال لشبكة "سي بي سي" الكندية: "لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار".

وأضاف: "أتفهم أن هناك قواعد لباس معينة على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق، وقطعة تظهر أني من السكان الأصليين، فسيكون ذلك مقبولا".

وأضاف ريدفيرز أن أحذية الموكاسين "تعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية" لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا.

وأشار ريدفيرز عبر فيسبوك، إلى أنه "يأمل أن يساعد الحادث في توعية الناس حول العالم بأن الملابس الثقافية للسكان الأصليين مقبولة تماما في الأماكن الرسمية مثل السجادة الحمراء".

ختم مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته 75 فعالياته مساء السبت، بالإعلان عن الأعمال الفائزة بجوائز أفضل الأعمال هذا العام بعد منافسة قوية امتدت على مدار 11 يوما.

وشهد حفل ختام مهرجان كان فوز المخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه " Triangle of Sadness- مثلث الحزن"، وهو عمل ساخر يتطرق إلى مجتمع الأغنياء فاحشي الثراء والعلاقات بين الطبقات في المجتمعات الغربية بحسب موقع فرانس 24.

وتعد هذه الجائزة هي ثاني "سعفة ذهبية" للمخرج خلال مسيرته بعد تتويجه الأول عن فيلمه The Square عام 2017.

فيما حصد المخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "Boy From Heaven- صبي في الجنة"، وفاز فيلمي (close- قريب) للمخرج لوكاس دونت و(The Stars at noon ) "نجوم في الظهيرة" للمخرجة كلير دوني بجائزة لجنة التحكيم.

وفاز الكوري الجنوبي بارك تشان ووك بجائزة أفضل إخراج عن فيلم Decision to Leave، وذهبت جائزة أفضل ممثل لابن بلده سونج كانج هو، عن فيلم Broker.