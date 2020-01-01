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Uncharted يحقق 400 مليون دولار حول العالم

الإثنين 30 مايو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
Uncharted يحقق 400 مليون دولار حول العالم



وكالات / سما /

حقق فيلم Uncharted إيرادات وصلت إلى 400 مليونًا و 863 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 18 فبراير الماض، العمل من إنتاج شركة سوني، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 147 مليون و 763 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 253 مليونا و 100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، الفيلم الجديد Uncharted  يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " "movieweb، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضي 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجاري 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضي 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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