رجل هندي يقطع التيار الكهربائي عن قريته لمقابلة صديقته بالخفاء

وكالات / سما /

في سبيل الحب، يفعل العشاق الكثير من الأمور العجيبة، من أجل الوصول لعشاقهم، ولكن هل يُعقل أن يقدم كهربائي على قطع التيار الكهربائي عن قريته، لمقابلة صديقته في الخفاء؟، هذا بالضبط ما حدث في إحدى القرى الهندية، حيث اضطر سكان غانيشبور، وهي قرية صغيرة في منطقة بورنيا الشرقية بولاية بيهار، إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذى بدا أنه لم يحدث إلا بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.

لا يبدو أن أحدًا يعرف سبب المشكلات، حيث لم تبلغ شركة الكهرباء عن أي أعطال في شبكة الكهرباء، ولم تكن أي من القرى المجاورة تتعامل مع مشكلات مماثلة، سخط كثيرون فى القرية وبدأوا ينتبهون للوقت الذى يحدث فيه الانقطاع وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الكهرباء تنخفض دائمًا بعد حلول الظلام، لذلك بدأوا في الاشتباه في وجود خطأ وتوصلوا إلى خطة للتحقيق.

وفى إحدى الليالي، بعد انقطاع التيار الكهربائي كما حدث في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الماضية، شكل عدد من سكان غانيشبور مجموعة بحث وقرروا البحث في القرية للحصول على إجابات، وبعد تمشيط الشوارع، وصلوا إلى ساحة مدرسة القرية حيث اكتشفوا اثنين من العشاق يحاولان الحفاظ على سرية علاقتهما، حيث اتضح أن الرجل كهربائي، كان يائسًا للغاية للحفاظ على حبهم سرًا لدرجة أنه قطع الكهرباء لمدة 2 - 3 ساعات في كل ليلة بكل مرة التقيا فيها، فقط حتى لا يراهما الناس.

وبعد أن اعترف بتخريب القرية بأكملها لأسابيع، ورد أن الكهربائي المشاغب قد تعرض للضرب، ثم طاف به سكان القرية في الشوارع كعقاب، لكن لحسن الحظ، القصة كان لها نهاية سعيدة نوعا ما، فبعد اكتشاف علاقتهما الرومانسية السرية، أجبر شيوخ القرية العاشقين على الزواج، وقال القروى مارار رام مورمو لـ Tribune India، "كان الرجل متزوجًا من الفتاة في حضور أعضاء مجلس القرية الآخرين".

وبحسب ما ورد أنقذ الزواج الكهربائي من التداعيات القانونية، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات ضده، وفقًا لضابط الشرطة المحلي فيكاس كومار آزاد، والذى قال: "لقد علمنا بالحادث ولكننا سنتصرف بمجرد تلقى شكوى".