  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث غزة: استرجاع 450 هاتفًا مفقودًا عبر دائرة الجرائم الالكترونية

الإثنين 30 مايو 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث غزة: استرجاع 450 هاتفًا مفقودًا عبر دائرة الجرائم الالكترونية



غزة/ سما /

قال حسين أبو سعدة مدير دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، إن دائرته نجحت في استرجاع 450 هاتفًا مفقودًا منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر/ أيلول الماضي.


وأشار أبو سعدة في تصريحات نشرتها وزارة الداخلية بغزة، أن هذا العدد من بين 986 بلاغًا بفقدان هواتف تم تلقيها في نفس الفترة.

وبين أن أكثر من 270 معرضًا ومحلاً من محافظات غزة مُدرجة ضمن المنظومة الإلكترونية التي تضبط عمليات بيع وشراء الهواتف الخلوية من خلال الهوية الشخصية للمواطنين، ويتم تسجيل البيانات من خلالها عبر "الحافظة الإلكترونية".

ولفت إلى أنه في إطار ضبط عمليات البيع والشراء وتعزيز عمل الحافظة الإلكترونية، تم التعميم على جميع المحال والمعارض بمنع بيع أو شراء الأجهزة إلا بعد تسجيلها من خلال الهوية الشخصية للمواطن. 

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الاسرائيلي يكشف ما يجري في الكواليس حول التطبيع مع السعودية ..

جنرال اسرائيلي حول مسيرة الأعلام : سيادة إسرائيل ستتحقق باحتلال “جبل الهيكل” ورفع علمها بالأقصى

اشتية: ما جرى في القدس تحول كبير وخطير في حلقة الصراع واسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

لماذ فضلت المقاومة التروّي ولماذا تحفظ الجهاد على عدم الرد؟

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

الاتصالات الفلسطينية