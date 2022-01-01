مباحث غزة: استرجاع 450 هاتفًا مفقودًا عبر دائرة الجرائم الالكترونية

غزة/ سما /

قال حسين أبو سعدة مدير دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، إن دائرته نجحت في استرجاع 450 هاتفًا مفقودًا منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر/ أيلول الماضي.



وأشار أبو سعدة في تصريحات نشرتها وزارة الداخلية بغزة، أن هذا العدد من بين 986 بلاغًا بفقدان هواتف تم تلقيها في نفس الفترة.



وبين أن أكثر من 270 معرضًا ومحلاً من محافظات غزة مُدرجة ضمن المنظومة الإلكترونية التي تضبط عمليات بيع وشراء الهواتف الخلوية من خلال الهوية الشخصية للمواطنين، ويتم تسجيل البيانات من خلالها عبر "الحافظة الإلكترونية".



ولفت إلى أنه في إطار ضبط عمليات البيع والشراء وتعزيز عمل الحافظة الإلكترونية، تم التعميم على جميع المحال والمعارض بمنع بيع أو شراء الأجهزة إلا بعد تسجيلها من خلال الهوية الشخصية للمواطن.